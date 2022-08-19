Иркутский журнал словил волну хейта из-за полуголой фотосессии на еврейском кладбище

Иркутский журнал "Собака.ру" организовал полуголую фотосессию на старом еврейском кладбище. Многих жителей города возмутило такое "творчество". В частности, одна из горожанок пожаловалась на перформанс мэру Иркутска Руслану Болотову.

Кадры скандальной фотосессии, за которые журналистам пришлось извиняться. Видео © Telegram / Руслан Болотов

"Сегодня мне написала неравнодушная иркутянка. Она рассказала, что на территории старинного еврейского кладбища местный журнал провёл фотосессию весьма сомнительного характера. Когда увидел видео этого процесса, был откровенно возмущён", — написал Болотов в телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что мемориальный комплекс является местом памяти и подобные акции там попросту недопустимы. В свою очередь представитель Главного раввината России в Иркутске и в Иркутской области раввин Аарон Вагнер также раскритиковал скандальную фотосессию. В частности, он назвал проводивших её людей бескультурными и невоспитанными.