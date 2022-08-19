Иркутский журнал словил волну хейта из-за полуголой фотосессии на еврейском кладбище
Мэр Иркутска Болотов отчитал журналистов за откровенную фотосессию на еврейском кладбище
Иркутский журнал "Собака.ру" организовал полуголую фотосессию на старом еврейском кладбище. Многих жителей города возмутило такое "творчество". В частности, одна из горожанок пожаловалась на перформанс мэру Иркутска Руслану Болотову.
Кадры скандальной фотосессии, за которые журналистам пришлось извиняться. Видео © Telegram / Руслан Болотов
"Сегодня мне написала неравнодушная иркутянка. Она рассказала, что на территории старинного еврейского кладбища местный журнал провёл фотосессию весьма сомнительного характера. Когда увидел видео этого процесса, был откровенно возмущён", — написал Болотов в телеграм-канале.
Градоначальник подчеркнул, что мемориальный комплекс является местом памяти и подобные акции там попросту недопустимы. В свою очередь представитель Главного раввината России в Иркутске и в Иркутской области раввин Аарон Вагнер также раскритиковал скандальную фотосессию. В частности, он назвал проводивших её людей бескультурными и невоспитанными.
Стоит отметить, что редакция журнала извинилась за произошедшее. Однако, как сообщает портал "Ирсити.ру", роликом уже заинтересовались полицейские. По факту инцидента сейчас проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что американцы раскритиковали семью президента Украины после фотосессии. Напомним, ранее Владимир Зеленский с женой снялись для глянцевого журнала Vogue. Для фотосессии было выбрано несколько локаций. Пара позирует в рабочем кабинете, взявшись за руки, а также в аэропорту Гостомеля.
Кадр из видео Telegram / Руслан Болотов