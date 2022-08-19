Сотрудник аэропорта в Югре погиб после удара винтом самолёта
Сотрудник аэропорта в городе Белоярском в Югре погиб после удара винтом самолёта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Всё произошло 19 августа в 13:48 (11:48 мск) в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании UTair. Агент наземного обслуживания получил повреждения винтом воздушного судна, от полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.
В аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура проверяет исполнение воздушного законодательства. Также проверку проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет начал проверку двух аварийных посадок самолётов Ан-24 под Иркутском. Обе произошли 17 августа: в первом случае пилотам удалось посадить воздушное судно с оторванным крылом, а во втором — самолёт вернулся в Иркутск из-за неполадок одного из двигателей.
Сайт аэропорта в Белоярском