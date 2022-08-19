Сотрудник аэропорта в Югре погиб после удара винтом самолёта

Сотрудник аэропорта в городе Белоярском в Югре погиб после удара винтом самолёта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Всё произошло 19 августа в 13:48 (11:48 мск) в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании UTair. Агент наземного обслуживания получил повреждения винтом воздушного судна, от полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.

В аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура проверяет исполнение воздушного законодательства. Также проверку проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.