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19 августа, 12:22

Сотрудник аэропорта в Югре погиб после удара винтом самолёта

Сотрудник аэропорта в городе Белоярском в Югре погиб после удара винтом самолёта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Всё произошло 19 августа в 13:48 (11:48 мск) в ходе процедуры выпуска Ан-24 авиакомпании UTair. Агент наземного обслуживания получил повреждения винтом воздушного судна, от полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.

В аэропорту работает следственно-оперативная группа. Сургутская транспортная прокуратура проверяет исполнение воздушного законодательства. Также проверку проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет начал проверку двух аварийных посадок самолётов Ан-24 под Иркутском. Обе произошли 17 августа: в первом случае пилотам удалось посадить воздушное судно с оторванным крылом, а во втором — самолёт вернулся в Иркутск из-за неполадок одного из двигателей.

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Сайт аэропорта в Белоярском

Артур Лапсаков

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