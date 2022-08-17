СКР проведёт проверку аварийных посадок самолётов АН-24 под Иркутском

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) после двух аварийных посадок самолётов Ан-24.

"Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года воздушное судно Ан-24, следовавшее по маршруту Иркутск — Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей. Около десяти часов местного времени в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку другое воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли", — отмечается в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, пояснили в СКР.