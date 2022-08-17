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17 августа, 06:45

Илон Маск назвал шуткой планы о покупке "Манчестер Юнайтед"

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пошутил о своём намерении купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом он написал в "Твиттере".

"Нет, это старая шутка в "Твиттере". Я не покупаю никакие спортивные команды", — ответил миллиардер в соцсети пользователю, который попросил его подтвердить информацию.

При этом Маск подчеркнул, что если бы приобретал спортивные клубы, то точно обратил бы внимание на МЮ, так как эта британская команда в детстве была его самой любимой.

Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 миллиардов

Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 миллиардов

Лайф напоминает, что ранее Илон Маск объявил о покупке клуба "Манчестер Юнайтед". Своими неожиданными планами бизнесмен поделился в "Твиттере".

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / elonmusk

Светлана Оперук

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