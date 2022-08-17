Илон Маск назвал шуткой планы о покупке "Манчестер Юнайтед"
Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пошутил о своём намерении купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом он написал в "Твиттере".
"Нет, это старая шутка в "Твиттере". Я не покупаю никакие спортивные команды", — ответил миллиардер в соцсети пользователю, который попросил его подтвердить информацию.
При этом Маск подчеркнул, что если бы приобретал спортивные клубы, то точно обратил бы внимание на МЮ, так как эта британская команда в детстве была его самой любимой.
Лайф напоминает, что ранее Илон Маск объявил о покупке клуба "Манчестер Юнайтед". Своими неожиданными планами бизнесмен поделился в "Твиттере".
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / elonmusk