Илон Маск назвал шуткой планы о покупке "Манчестер Юнайтед"

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пошутил о своём намерении купить английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом он написал в "Твиттере".

"Нет, это старая шутка в "Твиттере". Я не покупаю никакие спортивные команды", — ответил миллиардер в соцсети пользователю, который попросил его подтвердить информацию.

При этом Маск подчеркнул, что если бы приобретал спортивные клубы, то точно обратил бы внимание на МЮ, так как эта британская команда в детстве была его самой любимой.