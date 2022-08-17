В МИД РФ заявили о росте потока наркотиков из Афганистана в Центральную Азию при талибах

С момента прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан"* поток наркотиков по "северному маршруту" в страны Центральной Азии значительно вырос. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин в беседе с РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что в августе 2021 года талибы заявили о планах по борьбе с наркотиками. А 3 апреля 2022-го в Афганистане был обнародован запрет новых властей на культивирование опийного мака, а также производство и оборот всех видов наркотиков.

"Однако он не стал препятствием для сбора во второй половине апреля на юге страны урожая мака и его последующей транспортировки. Одновременно фиксируется значительное увеличение наркопотока по "северному маршруту", — сказал Тарабрин.

В частности, в первом квартале текущего года в Таджикистане было изъято в 14,5 раза больше афганских наркотиков, чем за аналогичный период 2021 года. В опийном эквиваленте в 2022-м в Афганистане произвели порядка 6800 тонн, а объём доходов на запрещённых веществах достиг 14% ВВП страны, добавил Тарабрин, ссылаясь на данные Управления ООН по наркотикам и преступности. Власти стали наращивать производство из-за гуманитарной катастрофы в Афганистане, о чём ещё в мае 2021-го сообщал генеральный инспектор США по вопросам восстановления страны Джон Сопко. Также сложности добавляют заблокированные финансовые активы Афганистана западными властями.

"В данных сложнейших условиях культивация опийного мака и производство наркотиков остаются чуть ли не единственным источником дохода для афганского населения. С учётом засухи, отсутствия посевного материала и удобрений с трудом просматриваются перспективы их замены на легальные культуры", — подчеркнул дипломат.

Лайф напоминает, что год назад, 15 августа 2021-го, боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны.