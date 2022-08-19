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19 августа, 12:15

Гутерриш прибыл в Одессу, чтобы обсудить с Зеленским и Эрдоганом экспорт зерна

Генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках визита на Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прибыл в городской порт Одессы, где обсудит с лидерами поставки украинского зерна по Чёрному морю.

Как сообщил телеканал "Дом", в Одессе Эрдоган и Зеленский обсудят с Гутерришем вопрос зерновых коридоров для экспорта агропродукции Незалежной. Также в Сети появился короткий ролик, где представитель международной организации идёт с сопровождающими по набережной в одесском порту.

Антониу Гутерриш в морском порту Одессы. Видео © Telegram / Политика страны

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По итогам переговоров во Львове Реджеп Эрдоган отметил, что договорённости по вывозу зерна с Украины успешно реализуются. Президент Турции также выразил надежду, что успех осуществления "продуктовой сделки" будет способствовать обеспечению мирного завершения конфликта в Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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