Стена насмерть придавила рабочего в Москве

На юго-востоке Москвы строителя, который занимался демонтажом здания, придавило стеной, мужчина скончался от полученных травм на месте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Трагедия случилась в нежилом 8-этажном доме, расположенном на улице Крутицкий Вал. Обстоятельства гибели рабочего устанавливают сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры, также на место происшествия прибыл первый заместитель межрайонного прокурора Евгений Сидоров.

"Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируется прокуратурой", — отмечается в сообщении столичного ведомства в телеграм-канале.