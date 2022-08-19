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19 августа, 15:46

В Петербурге рассказали, как животные из Ленинградского зоопарка переживают жару

<p>Медведица Хаарчана спасается от жары плаванием. Скриншот © <a href="https://topspb.tv/news/2022/08/19/bassejn-legkij-dush-ukrytie-kak-obitateli-leningradskogo-zooparka-spravlyayutsya-s-anomalnoj-zharoj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Медведица Хаарчана спасается от жары плаванием. Скриншот © Телеканал "Санкт-Петербург"

В аномальную жару трудно не только людям, но и животным. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, как обитатели Ленинградского зоопарка справляются с такими условиями. Так, белая медведица Хаарчана пережидает высокую температуру в бассейне. Специалисты предполагают, что косолапая наверняка уже и не помнит, как выглядят льды.

"Хаарчана вообще родилась в Якутии, но она уже не первый год у нас. И белые медведи очень пластичные, для неё жара — не самое главное. Климат меняется глобально, белым медведям главный урон наносит только таяние льдов", — сказала главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова.

Мангусты тоже предпочитают купаться, а львы и птица эму водные процедуры не любят — последней интересен лишь лёгкий душ. Отметим, что в период аномальной жары даже тропическим животным сложно долго находиться на солнце.

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Никита Осипов

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