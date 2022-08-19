В Петербурге рассказали, как животные из Ленинградского зоопарка переживают жару

В аномальную жару трудно не только людям, но и животным. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, как обитатели Ленинградского зоопарка справляются с такими условиями. Так, белая медведица Хаарчана пережидает высокую температуру в бассейне. Специалисты предполагают, что косолапая наверняка уже и не помнит, как выглядят льды.

"Хаарчана вообще родилась в Якутии, но она уже не первый год у нас. И белые медведи очень пластичные, для неё жара — не самое главное. Климат меняется глобально, белым медведям главный урон наносит только таяние льдов", — сказала главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова.

Мангусты тоже предпочитают купаться, а львы и птица эму водные процедуры не любят — последней интересен лишь лёгкий душ. Отметим, что в период аномальной жары даже тропическим животным сложно долго находиться на солнце.