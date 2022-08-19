Politico: Кипр и Греция выступили против запрета на визы для россиян
Кипр и Греция выступают против запрета на туристические визы для россиян. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников этих стран.
"Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян", — цитирует Politico постоянного секретаря кипрского МИД Корнелиоса Корнелиу.
Такую же позицию изданию озвучили и представители Правительства Греции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.
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