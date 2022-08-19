Politico: Кипр и Греция выступили против запрета на визы для россиян

Кипр и Греция выступают против запрета на туристические визы для россиян. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников этих стран.

"Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян", — цитирует Politico постоянного секретаря кипрского МИД Корнелиоса Корнелиу.