Узнал на орбите: Космонавт Крикалёв поделился воспоминаниями об августовском путче 1991 года

Герой Советского Союза и Российской Федерации, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалёв поделился воспоминаниями об августовском путче 1991 года. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что о государственном перевороте узнал в ходе утреннего сеанса связи на орбите.

"У космонавтов на орбите каждый день бывает несколько сеансов связи с Центром управления полётами. На первом сеансе связи нас предупредили, что сейчас передадут важное сообщение, и зачитали обращение Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Путч был для нас большой неожиданностью", — подчеркнул Крикалёв.

В тот момент космонавт находился на орбите вместе с Анатолием Арцебарским. Крикалёв отметил, что новость о путче очень взволновала их, так как это событие могло негативно сказаться на программе полётов.

Космонавты до конца не понимали, что в этот момент происходит на Земле. Арцебарский ожидал, что госпереворот затянется на годы, но Крикалёв был с ним не согласен. Однако, несмотря на это, он всё равно удивился, что путч закончился через три дня.