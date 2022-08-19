Узнал на орбите: Космонавт Крикалёв поделился воспоминаниями об августовском путче 1991 года
Космонавт Крикалёв рассказал, что узнал об августовском путче 1991 года на орбите
Герой Советского Союза и Российской Федерации, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалёв поделился воспоминаниями об августовском путче 1991 года. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что о государственном перевороте узнал в ходе утреннего сеанса связи на орбите.
"У космонавтов на орбите каждый день бывает несколько сеансов связи с Центром управления полётами. На первом сеансе связи нас предупредили, что сейчас передадут важное сообщение, и зачитали обращение Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Путч был для нас большой неожиданностью", — подчеркнул Крикалёв.
В тот момент космонавт находился на орбите вместе с Анатолием Арцебарским. Крикалёв отметил, что новость о путче очень взволновала их, так как это событие могло негативно сказаться на программе полётов.
Космонавты до конца не понимали, что в этот момент происходит на Земле. Арцебарский ожидал, что госпереворот затянется на годы, но Крикалёв был с ним не согласен. Однако, несмотря на это, он всё равно удивился, что путч закончился через три дня.
Напомним, что в августе 1991-го в СССР произошла попытка государственного переворота. Лайф собрал самые яркие моменты в фотографиях.
Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов