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    Три дня и две ночи : Августовский путч ГКЧП — в хронике

    Ровно 30 лет назад в СССР произошла попытка государственного переворота. Лайф собрал самые яркие моменты событий августа 1991-го в фотографиях.

    19 августа, 14:16
    <p>Фото © Фотохроника ТАСС / Сергей Мамонтов</p>

    Фото © Фотохроника ТАСС / Сергей Мамонтов

    Фото © history4u.livejournal.com

    Фото © history4u.livejournal.com

    В середине августа 1991 года президент страны Михаил Горбачёв перед подписанием нового союзного соглашения отправился с семьёй на дачу в Форос. 18 августа у главы государства была отключена связь, а вокруг здания было выставлено военное оцепление.

    Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР

    Горбачёв назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР

    Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир, Чумичев Александр

    Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир, Чумичев Александр

    Главными участниками госпереворота оказались первые лица СССР — премьер-министр, вице-президент, главы КГБ, Минобороны и МВД, а также партийные руководители — своё объединение они назвали Государственным комитетом по чрезвычайному положению. После захвата дачи Горбачёва представители ГКЧП отправились в Форос с предложением сложить полномочия.

    Фото © Фотохроника ТАСС / Кузьмин Валентин, Чумичев Александр

    Фото © Фотохроника ТАСС / Кузьмин Валентин, Чумичев Александр

    В это время в столицу страны были введены войска. Ключевые здания и магистрали Москвы были заблокированы.

    Балет "Лебединое озеро" показывали по всем телевизионным каналам. Фото © Фотохроника ТАСС / Медведев Михаил

    Балет "Лебединое озеро" показывали по всем телевизионным каналам. Фото © Фотохроника ТАСС / Медведев Михаил

    А в это время на экранах телевизоров в квартирах вместо сводок о происходившем в стране показывали балет "Лебединое озеро".

    Военная техника на улицах столицы. Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

    Военная техника на улицах столицы. Фото © Фотохроника ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

    Советские граждане, узнав о происходившем только по слухам и пересудам и увидев танки в Москве, вышли на улицы, чтобы защитить демократическое развитие страны.

    Фото © Фотохроника ТАСС / Валентин Кузьмин, Александр Чумичев

    Фото © Фотохроника ТАСС / Валентин Кузьмин, Александр Чумичев

    19 августа президент России Борис Ельцин отправился в Белый дом, чтобы поддержать людей и действующую конституционную власть, а не ГКЧП.

    Выступление президента РСФСР Ельцина Б.Н. на митинге 20 августа. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Чумичев и Валерий Христофоров

    Выступление президента РСФСР Ельцина Б.Н. на митинге 20 августа. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Чумичев и Валерий Христофоров

    Белый дом стал главным оплотом действующего строя. Люди выставили баррикады, а с балкона самого здания выступали лидеры противостояния с ГКЧП.

    20.08.1991. Баррикады у здания Верховного Совета РСФСР. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Соловьёв

    20.08.1991. Баррикады у здания Верховного Совета РСФСР. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Соловьёв

    Безоружные люди бросались под танки, которые стягивали путчисты к Белому дому.

    Трагические события на пересечении Садового кольца и Нового Арбата 21 августа. Фото © Фотохроника ТАСС / Геннадий Хамельянин

    Трагические события на пересечении Садового кольца и Нового Арбата 21 августа. Фото © Фотохроника ТАСС / Геннадий Хамельянин

    ГКЧП опирался на военные части силовых ведомств. Но несколько дивизий Минобороны и МВД не смогли противостоять людям. Жертвами стали три демонстранта — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

    Фото © Фотохроника ТАСС / Валерий Христофоров

    Фото © Фотохроника ТАСС / Валерий Христофоров

    21 августа президент СССР Михаил Горбачёв был освобождён со своей дачи в Форосе, путчистов арестовали, а войска вышли из Москвы.

    Вывод войск из Москвы 21 августа. Колонна БМП Краснознамённой Таманской дивизии направляется к месту постоянной дислокации. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Бабушкин

    Вывод войск из Москвы 21 августа. Колонна БМП Краснознамённой Таманской дивизии направляется к месту постоянной дислокации. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Бабушкин

    "ГКЧП шёл к народу ни с чем" : Российские политики объяснили провал августовского путча 1991 года

    "ГКЧП шёл к народу ни с чем" : Российские политики объяснили провал августовского путча 1991 года

    Авторы
    Алексей Соков
    Алексей Соков
    Елена Савина

    Елена Савина

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