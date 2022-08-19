Августовский путч ГКЧП — в хронике В августе 1991-го в СССР произошла попытка государственного переворота. Лайф собрал самые яркие моменты в фотографиях. 5303 5303 Фото © Фотохроника ТАСС / Сергей Мамонтов

В середине августа 1991 года президент страны Михаил Горбачёв перед подписанием нового союзного соглашения отправился с семьёй на дачу в Форос. 18 августа у главы государства была отключена связь, а вокруг здания было выставлено военное оцепление.

Фото © Фотохроника ТАСС / Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев

Главными участниками госпереворота оказались первые лица СССР: премьер-министр, вице-президент, главы КГБ, Минобороны и МВД, а также партийные руководители. Своё объединение они назвали Государственным комитетом по чрезвычайному положению. После захвата дачи Горбачёва представители ГКЧП отправились в Форос с предложением сложить полномочия.

Фото © Фотохроника ТАСС / Валентин Кузьмин, Александр Чумичев

В это время в столицу страны были введены войска. Ключевые здания и магистрали Москвы были заблокированы.

Фото © Фотохроника ТАСС / Михаил Медведев

А в это время на экранах телевизоров в квартирах вместо сводок о происходившем в стране показывали балет "Лебединое озеро".

Военная техника на улицах столицы. Фото © Фотохроника ТАСС / Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов

Советские граждане, узнав о происходившем только по слухам и пересудам и увидев танки в Москве, вышли на улицы, чтобы защитить демократическое развитие страны.

Фото © Фотохроника ТАСС / Валентин Кузьмин, Александр Чумичев

19 августа президент России Борис Ельцин отправился в Белый дом, чтобы поддержать людей и действующую конституционную власть, а не ГКЧП.

Выступление президента РСФСР Б.Н. Ельцина на митинге 20 августа. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Чумичев и Валерий Христофоров

Белый дом стал главным оплотом действующего строя. Люди выставили баррикады, а с балкона самого здания выступали лидеры противостояния с ГКЧП.

20.08.1991. Баррикады у здания Верховного Совета РСФСР. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Соловьёв

Безоружные люди бросались под танки, которые стягивали путчисты к Белому дому.

Трагические события на пересечении Садового кольца и Нового Арбата 21 августа. Фото © Фотохроника ТАСС / Геннадий Хамельянин

ГКЧП опирался на военные части силовых ведомств. Но несколько дивизий Минобороны и МВД не смогли противостоять людям. Жертвами стали три демонстранта — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Фото © Фотохроника ТАСС / Валерий Христофоров

21 августа президент СССР Михаил Горбачёв был освобождён со своей дачи в Форосе, путчистов арестовали, а войска вышли из Москвы.

Вывод войск из Москвы 21 августа. Колонна БМП Краснознамённой Таманской дивизии направляется к месту постоянной дислокации. Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Бабушкин