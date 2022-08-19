В России призвали признать экстремистами власти Эстонии после сноса памятника танку Т-34
Юрист Бородин попросил Генпрокуратуру признать экстремистами представителей власти Эстонии
В России могут признать экстремистами премьер-министра Эстонии Каю Каллас и руководителя департамента охраны и пограничной службы республики Эльмара Вахера. А всё из-за решения снести памятник танку Т-34. Соответствующее письмо направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Генпрокуратуру РФ. Копия документа имеется в распоряжении Лайфа.
"Считаю, что всех этих людей нужно привлекать к уголовной ответственности за экстремизм. Они, наверное, забыли, что благодаря нашим ветеранам Великой Отечественной войны и танку Т-34 в Нарве сегодня мирное небо над головой. Именно наши ветераны ценой своей жизни воевали с фашистами за этот город", — говорится в письме.
Бородин удивляется позиции Каллас, открыто заявляющей на брифинге об использовании Т-34 враждебными силами и что он является "частью внешней политики России для подпитки пропагандистской лжи", которая поддерживает "агрессивные цели РФ". Высказывания премьера Эстонии демонстрируют её желание пересмотреть итоги ВОВ. Юрист также подчеркнул, что коллегу поддерживал и Вахер. При этом он сидел на брифинге в военной форме с шевроном флага Украины. Бородин намерен настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении этих чиновников на территории РФ.
"Это самые настоящие экстремисты, которые пытаются вытереть ноги об историю нашего государства. Именно такие индивидуумы сегодня разжигают в том числе межнациональную рознь", — заключил юрист.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944-го советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди. 17 августа стало известно, что Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34. На следующий день Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста из-за демонтажа памятника Т-34.
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