В России призвали признать экстремистами власти Эстонии после сноса памятника танку Т-34

В России могут признать экстремистами премьер-министра Эстонии Каю Каллас и руководителя департамента охраны и пограничной службы республики Эльмара Вахера. А всё из-за решения снести памятник танку Т-34. Соответствующее письмо направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Генпрокуратуру РФ. Копия документа имеется в распоряжении Лайфа.





"Считаю, что всех этих людей нужно привлекать к уголовной ответственности за экстремизм. Они, наверное, забыли, что благодаря нашим ветеранам Великой Отечественной войны и танку Т-34 в Нарве сегодня мирное небо над головой. Именно наши ветераны ценой своей жизни воевали с фашистами за этот город", — говорится в письме.

Бородин удивляется позиции Каллас, открыто заявляющей на брифинге об использовании Т-34 враждебными силами и что он является "частью внешней политики России для подпитки пропагандистской лжи", которая поддерживает "агрессивные цели РФ". Высказывания премьера Эстонии демонстрируют её желание пересмотреть итоги ВОВ. Юрист также подчеркнул, что коллегу поддерживал и Вахер. При этом он сидел на брифинге в военной форме с шевроном флага Украины. Бородин намерен настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении этих чиновников на территории РФ.