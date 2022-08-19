Макрон рассчитывает снова позвонить Путину в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни снова обсудить с российским лидером Владимиром Путиным планы отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Елисейский дворец.

"Президенты вновь переговорят в ближайшие дни по данному вопросу после консультаций на уровне экспертов и до развёртывания этой миссии", — говорится в сообщении администрации Макрона.