Макрон рассчитывает снова позвонить Путину в ближайшие дни
Макрон рассчитывает в ближайшие дни обсудить с Путиным отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает в ближайшие дни снова обсудить с российским лидером Владимиром Путиным планы отправки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Елисейский дворец.
"Президенты вновь переговорят в ближайшие дни по данному вопросу после консультаций на уровне экспертов и до развёртывания этой миссии", — говорится в сообщении администрации Макрона.
Напомним, сегодня впервые за три месяца президент Франции позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, подчеркнув важность скорейшего направления туда миссии МАГАТЭ, сделку по зерну и расследование обстрела следственного изолятора в Еленовке.
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