Жительница Франции посвятила песню и клип сыну, которого 12 лет назад у неё забрал муж

Жительница Франции уже 12 лет не видела сына, а всё потому, что отец забрал мальчика в Иран. По словам женщины, таким образом супруг хотел заставить её переехать в арабскую страну. За это время мужчина прислал матери не больше шести фотографий сына. Ильнара поделилась трагичной историей, а также посвятила песню сыну и сняла на неё клип.

Ильнара рассказала о том, как бывший муж увёз их общего сына Армана в другую страну и больше не давал видеться. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

По словам Ильнары, она приехала вместе с иранским женихом во Францию в 2002 году на учёбу. Вскоре они расписались, а четыре года спустя у них родился сын Арман. В какой-то момент мужчина решил создать во Франции вторую семью, и Ильнара заявила о разводе. Однако решение супруги вызвало в нём сильную ярость, из-за чего женщина "превратилась в грушу для битья". Тогда она подала заявление в полицию и покинула супружеский дом, но под давлением родителей и мужа отозвала обращение. Затем супруги стали жить раздельно, Арман был с мамой. Его отец смог уговорить Ильнару увезти четырёхлетнего мальчика на каникулы в Иран.

"Обещал при этом, что он никогда не осмелится использовать это против нас и что он не в состоянии причинить такую боль собственному ребёнку. А по приезде в Иран сообщил мне и моей семье, что не намеревается вернуться во Францию. Если я хочу видеть ребёнка, я обязана приехать в Иран", — поделилась Ильнара.

Затем не без помощи адвоката женщина смогла добиться права визита в страну, но за несколько дней до её приезда супруг сообщил ей, что уехал вместе с сыном в другой город, не указав при этом дополнительной информации. Так прошло 12 лет. За это время Ильнара получила только пять или шесть фотографий и размазанные 30-секундные видео. Недавно у Армана был день рождения, и на днях женщине удалось с ним поговорить. Однако она сомневается, что разговаривала действительно с сыном, а не с его отцом.

"Буквально на днях Арману исполнилось 16 лет, и к его дню рождения я приготовила небольшой подарок — написала песню в надежде выразить всю глубину своих чувств и эмоций", — подчеркнула она.

Ильнара посвятила песню Арману и сняла на неё клип. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"