Россиянам с сентября станет проще путешествовать в Чили

Правительство Чили с 1 сентября смягчит правила въезда для туристов, отменив заполнение онлайн-формы для привитых от коронавируса путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"С сентября иностранным путешественникам для въезда в Чили потребуется предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 48 часов", — сказано в телеграм-канале АТОР.

Наличие этого документа станет эквивалентом Mobility Pass, поэтому туристам не нужно будет заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать ПЦР перед отправлением. Для въезда в Чили подходит "Спутник V", добавили в ассоциации, однако вакцинация должна быть полной и с момента введения последней дозы должно пройти не менее 14 дней. Для поездок сроком до 90 дней виза в страну не понадобится.