"Торпедо" объявило имя нового главного тренера второй раз за два дня

Московское "Торпедо" объявило о назначении Николая Савичева на пост главного тренера команды. Об этом говорится в релизе пресс-службы автозаводцев.

"Николай Николаевич Савичев переводится с должности руководителя программы развития молодёжного футбола на должность главного тренера основной команды "Торпедо", — указывается в тексте сообщения.

В его штаб вошли Андрей Гордеев, Анатолий Рожков, Александр Шуленин и ранее объявленный главным тренером "Торпедо" Николай Ковардаев.