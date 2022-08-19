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19 августа, 14:56

"Торпедо" объявило имя нового главного тренера второй раз за два дня

Николай Савичев назначен главным тренером "Торпедо"

Московское "Торпедо" объявило о назначении Николая Савичева на пост главного тренера команды. Об этом говорится в релизе пресс-службы автозаводцев.

"Николай Николаевич Савичев переводится с должности руководителя программы развития молодёжного футбола на должность главного тренера основной команды "Торпедо", — указывается в тексте сообщения.

В его штаб вошли Андрей Гордеев, Анатолий Рожков, Александр Шуленин и ранее объявленный главным тренером "Торпедо" Николай Ковардаев.

"Торпедо" объявило имя нового главного тренера команды

"Торпедо" объявило имя нового главного тренера команды

Отметим, что на этой неделе в "Торпедо" произошли большие изменения. Клуб покинул главный тренер Александр Бородюк, спортивный директор Максим Ляпин и президент Денис Маслов. Исполнять обязанности руководителя чёрно-белых будет Илья Геркус.

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ФК "Торпедо" Москва

Шамиль Гаджиев

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