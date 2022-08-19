Гутерриш объяснил необходимость демилитаризации Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объяснил, в чём важность демилитаризации территории Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в рамках визита в порт Одессы в пятницу.

"Действительно, если станция будет демилитаризована, как мы предлагаем, проблема будет решена. Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество, она необходима украинцам, особенно зимой, и этот принцип надо полностью уважать", — приводит слова Гутерриша пресс-служба офиса генсека ООН.

Ранее Лайф рассказывал, что в МИД РФ назвали неприемлемым предложение Киева о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС. В министерстве подчеркнули, что в таком случае станция подвергнется ещё большему риску. При этом Украина не раз демонстрировала способность устраивать провокации и вместе с этим неумение контролировать националистические формирования.