Союзные силы начали бои за населённые пункты у Авдеевки
Басурин: Союзные силы начали бои за населённые пункты Красногоровка и Тоненькое в ДНР
Вооружённые силы России и Донецкой Народной Республики начали бои за населённые пункты Красногоровка и Тоненькое. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За Песками у нас есть населённый пункт Тоненькое, [взятие] которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за неё идут бои, за Тоненькое [тоже] идут бои", — сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, контроль над этими населёнными пунктами позволит бойцам блокировать группировку, которая находится в Авдеевке.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили свыше 60% личного состава батальона ВСУ под Авдеевкой. Кроме того, по данным ведомства, российская авиация уничтожила более 80 представителей 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и ранила свыше 50 человек в районах Белой Криницы и Великого Артакова.
VK / Минобороны России