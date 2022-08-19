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Регион
Опубликовано 19 августа 2022, 14:43
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Союзные силы начали бои за населённые пункты у Авдеевки

Басурин: Союзные силы начали бои за населённые пункты Красногоровка и Тоненькое в ДНР

Вооружённые силы России и Донецкой Народной Республики начали бои за населённые пункты Красногоровка и Тоненькое. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За Песками у нас есть населённый пункт Тоненькое, [взятие] которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за неё идут бои, за Тоненькое [тоже] идут бои", — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, контроль над этими населёнными пунктами позволит бойцам блокировать группировку, которая находится в Авдеевке.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили свыше 60% личного состава батальона ВСУ под Авдеевкой. Кроме того, по данным ведомства, российская авиация уничтожила более 80 представителей 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и ранила свыше 50 человек в районах Белой Криницы и Великого Артакова.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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