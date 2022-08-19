Союзные силы начали бои за населённые пункты у Авдеевки

Вооружённые силы России и Донецкой Народной Республики начали бои за населённые пункты Красногоровка и Тоненькое. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За Песками у нас есть населённый пункт Тоненькое, [взятие] которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за неё идут бои, за Тоненькое [тоже] идут бои", — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, контроль над этими населёнными пунктами позволит бойцам блокировать группировку, которая находится в Авдеевке.