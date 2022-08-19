Тренер рассказал, как избавиться от последствий отпуска по системе all inclusive

Тренер и менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула в беседе с "Газетой.ru" объяснил, как правильно сбросить лишние килограммы после отпуска. Он отметил, что за полторы-две недели малоподвижного отдыха в формате all inclusive можно легко поправиться на три-четыре килограмма. А начать избавляться от них эксперт советует с регулярной кардионагрузки.

"Один-два раза в неделю активно шагайте на беговой дорожке или на эллипсе в течение 40–60 минут либо 30–40 минут после каждой силовой тренировки. Кардио поможет не только увеличить расход калорий, но и разогнать метаболизм", — отметил Шакула.

Из-за большого количества вредной пищи во время отпуска скорость обмена веществ замедляется, что и способствует набору веса, пояснил эксперт. Для борьбы с лишними килограммами тренер также посоветовал выполнять приседания: четыре подхода по 10–15 повторений. Эффективными будут и лимфодренажные прыжки по утрам, 100 раз будет достаточно, заключил Шакула.