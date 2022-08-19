Румыния объявила персоной нон грата сотрудника Посольства РФ

Румынские власти объявили персоной нон грата одного из сотрудников Посольства России в Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя Посольства Российской Федерации в Бухаресте", — сказано в записи.