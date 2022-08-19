Румыния объявила персоной нон грата сотрудника Посольства РФ
Румынские власти объявили персоной нон грата одного из сотрудников Посольства России в Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
"Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя Посольства Российской Федерации в Бухаресте", — сказано в записи.
Решение принято с учётом несовместимости деятельности дипломата с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, указали во внешнедипломатическом ведомстве. Сотрудник дипмиссии проинформирован о решении министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску и должен покинуть страну в течение недели.
Лайф напоминает, что в апреле этого года Румыния объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. После этого МИД РФ выслал из страны десять сотрудников Посольства Румынии.
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