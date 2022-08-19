Минюст России добавил несколько канадских организаций в список нежелательных

"Конгресс украинцев Канады"*, "Институт Макдональда-Лорье"* и "Украинская национальная федерация Канады"* попали в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минюста РФ.

В министерстве отметили, что неправительственные организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ".

Решение о включении их в чёрный список было принято на основании постановления первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа, уточнили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что Канада расширила санкционный перечень в отношении России, включив в него более 40 лиц и 17 организаций. В список также попали военнослужащие, которых Минобороны Украины обвиняло в якобы причастности к событиям в Буче.