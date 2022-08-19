Брат Балотелли признался, что ничего не знает про Дзюбу

Брат форварда Марио Балотелли Коррадо признался, что ничего не знает об Артёме Дзюбе, который будет играть за "Адана Демирспор" вместе с итальянцем.

"Марио — мой сводный брат, так и есть, но я несильно увлекаюсь футболом. И я никогда не слышал про Дзюбу, даже не представляю, кто этот парень", — рассказал "РБ-Спорт" Коррадо.