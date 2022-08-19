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19 августа, 14:52

Брат Балотелли признался, что ничего не знает про Дзюбу

Брат форварда Марио Балотелли Коррадо признался, что ничего не знает об Артёме Дзюбе, который будет играть за "Адана Демирспор" вместе с итальянцем.

"Марио — мой сводный брат, так и есть, но я несильно увлекаюсь футболом. И я никогда не слышал про Дзюбу, даже не представляю, кто этот парень", — рассказал "РБ-Спорт" Коррадо.

Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба

Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные в матче против стамбульского "Фенербахче".

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Шамиль Гаджиев

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