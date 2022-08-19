Россиянам рассказали, как часто следует проходить медицинские чекапы после 30 лет
Эксперт Грот посоветовал ежегодно проходить медицинские чекапы людям старше 30 лет
Людям старше 30 лет следует ежегодно проходить медицинские чекапы. Об этом сообщил соучредитель сети частных клиник "Поликлиника.ру" Александр Грот. Он отметил, что благодаря развитию медицины многие заболевания сейчас легко поддаются лечению. Главное — это вовремя выявить недуг.
По словам Грота, в большинстве клиник уже разработаны специальные комплексы профилактических исследований для контроля за состоянием пациента. Они могут меняться в зависимости от возраста и перенесённых заболеваний.
"Главная проблема при этом — отношение людей к профилактическим исследованиям. Должно возникнуть понимание, что здоровье является главной ценностью. Хотелось бы, чтобы это стало базовым постулатом современного человека", — приводит РИАМО слова специалиста.
А ранее терапевт Екатерина Терентьева перечислила обследования, которые должны проходить мужчины после 40 лет. Врач пояснила, что это необходимо для своевременного выявления возможных заболеваний и факторов риска их развития.
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