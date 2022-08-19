Запах травы и жёлтая "щека": Как выбрать спелый арбуз и можно ли доверять сервису доставки Какие сорта арбузов существуют и как не ошибиться с выбором: Лайф собрал полезные советы, как не прогадать с выбором самой популярной летней ягоды, и напомнил, чем отличаются разные сорта. 19 августа, 13:31 Обложка © shutterstock

Август — сезон освежающих арбузов. Хотя в мегаполисах не представляет большой сложности разжиться этой сочной ягодой в любое время года, именно в конце лета шанс купить спелый, сладкий и свежий плод выше всего. Немаловажно и то, что в сезон арбузы не стоят как экзотический деликатес и по карману каждому. Впрочем, даже в августе к покупке арбуза нужно подходить с умом. Разжиться достойным экземпляром с первого раза без специальных знаний и навыков довольно сложно. Однако есть несколько простых лайфхаков, руководствуясь которыми можно свести шанс неудачи к минимуму. Новый текст Лайфа как раз о том, как опознать на прилавке ту самую ягоду-гигант и каким должен быть этот прилавок.

Как выбрать?

В первую очередь стоит отметить, что в случае с арбузом принцип "чем больше, тем лучше" работает плохо и не всегда. Нужно отдавать предпочтение плодам средних размеров и средней тяжести. Дело в том, что, как правило, в одной кучке арбузов находятся плоды с одного поля. Если так, то самые маленькие плоды, скорее всего, будут недозрелыми. А слишком крупные, наоборот, — перезрелыми.

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Состояние экстерьера — тоже важная деталь. Нужно убедиться, что на кожуре нет трещин и надрезов, а характерные полоски намного светлее основного тона. В последнем случае правило распространяется только на те сорта, у которых полоски предусмотрены в принципе, как, например, у "Продюсера".

Кроме того, у арбуза должно быть яркое жёлтое или оранжевое пятно, так называемая щека. Именно этой областью он прилегал к земле, когда рос. Наличие пятна говорит о том, что арбуз достаточно долго питался от корня.

Ну и главное — плодоножка арбуза должна быть подсушена. Причём именно подсушенная, а не полностью отсохшая. Дело в том, что, если хвостик ягоды полностью сух, значит, его сорвали больше десяти дней назад, то есть достаточно давно. При этом совсем зелёная плодоножка может говорить о преждевременном отрыве плода от ботвы — до его полного созревания и начала отсыхания.

Можно, конечно, проверить и музыкальные свойства ягоды. Так, при постукивании плод должен слегка звенеть. Глухой звук говорит о перезрелости арбуза: его мякоть стала похожа на вату и перестала быть сочной. Похлопывания по корке должны сопровождаться лёгкими вибрациями. Отсутствие оных опять же говорит о перезрелости плода. Наконец, арбуз можно сжать. Если при этом будет слышен едва заметный хруст, нужный экземпляр найден.

Эксперты часто дополняют список перечисленных рекомендаций ещё одним приёмом, про который мало кто знает. Нужно слегка потереть корку арбуза и понюхать царапину. Если появился сильный запах травы, то плод зрелый. Если же запаха нет или он едва ощутим, то арбуз, скорее всего, ещё зелёный.

Какими бывают арбузы?

При визуальном анализе плода важно делать скидку на сорт, поскольку у многих из них есть своя специфика. Например, "Холодок" известен своим долгим сроком созревания в естественных условиях: без парниковой плёнки и практически без полива. Его плоды, как правило, крупные и обладают тёмным окрасом. При этом толстая кожура сорта немного усложняет проверку зрелости на слух.

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А "Чёрный принц" — это, пожалуй, самый сладкий сорт. Также он примечателен тем, что имеет оранжевый или жёлтый цвет мякоти. Ну а "чёрный" этот принц благодаря своей кожуре, которая имеет очень тёмный оттенок зелёного цвета. Тут и вовсе сложно ориентироваться по полоскам. Как и по размеру, поскольку в случае с сортом с жёлтой мякотью ягоды, как правило, рождаются некрупные. Однако скромные габариты совсем не мешают плодам быть зрелыми и сочными.

"Продюсер", в свою очередь, обладает розовой мякотью, а у сорта "Барака" мякоть, наоборот, ярко-красная. Экстерьер же у этих видов классический, и к ним перечисленные выше методы проверки зрелости подходят как нельзя лучше. То же самое можно сказать про сорта "Кристан" и "Сорренто".

Где выбрать?

Не меньше самого арбуза заслуживает внимания место, где он продаётся и как. Так, например, не рекомендуется приобретать эту ягоду у придорожных продавцов. Как минимум потому, что товар, который выставляется на импровизированных рынках, едва ли прошёл лабораторные тесты и имеет какой-либо сертификат качества. К тому же арбузы имеют свойство впитывать вредные вещества вроде свинца, который выбрасывается в воздух вместе с выхлопными газами и оседает на всех поверхностях близ шоссе.

Если же точка продажи расположена в населённом пункте, в так называемом санкционированном месте сбыта, уровень безопасности повышается. Однако и тут нужно обратить внимание на некоторые детали. Например, на условия хранения арбузов. Они должны находиться если не в тени, то хотя бы под тентом и на специальных стеллажах, а не на земле. Отсутствие попадания прямых солнечных лучей замедляет увядание ягоды, а воздушная прослойка между землёй и плодом предотвращает гниение.

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У таких продавцов должен быть при себе полный пакет документов, подтверждающий качество и безопасность представляемых ими бахчевых культур, а также медицинская книжка и табличка с информацией о юрлице. С сетевыми магазинами всё ещё проще и надёжнее, поскольку ретейлеры, как правило, за покупателей проверяют документы поставщиков. К тому же и условия хранения в супермаркетах зачастую априори лучше, чем у уличных продавцов. Единственное, стоит воздержаться от покупки в магазинах уже разрезанных арбузов. Во-первых, на месте среза быстро появляются бактерии. Во-вторых, не всегда есть возможность узнать, как давно плод был разделан.

Как заказать?

С приходом в нашу жизнь всевозможных сервисов доставки появилась возможность получить арбуз, не выходя из дома. Хотя, конечно, многие по-прежнему продолжают доверять только личному выбору, некоторые компании работают над тем, чтобы опыт заказа продукта онлайн не отличался от офлайнового.

Заказать арбуз с доставкой в Москве можно из магазинов или рынков. Такая возможность есть, например, у Яндекс Еды. Доставка доступна с таких рынков, как Даниловский и Преображенский, а заказ привезут в течение 30–50 минут — в зависимости от удалённости рынка от адреса доставки.

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Есть и сервисы с ультрабыстрой доставкой, когда арбуз привозят в течение 10–15 мин. В Яндекс Лавке уже сейчас есть такие сорта арбузов, как "Милана", "Продюсер", "Каристан", "Барака", "Топ Ган" и другие. Их привозят из Волгоградской области, региона, который известен своими бахчевыми культурами не меньше Кубани или даже Астрахани. В компании работают напрямую с поставщиками и требуют всю необходимую документацию — это декларации соответствия и протоколы лабораторных исследований.

Нам рассказали, как транспортируют арбузы для Лавки. По словам сервиса, арбузы собираются валом. То есть грузчики не закидывают ягоды в контейнеры машин, а бережно закатывают на подстилку из толстого слоя сена, масса которой достигает 500 килограмм. Так достигается высокий уровень сохранности плодов при транспортировке. Последняя занимает не более двух суток. При этом в дороге по требованию заказчика водители обязательно делают как минимум одну остановку, во время которой открываются двери контейнера. Так в грузовой отсек проникает воздух и арбузы "дышат", что сохраняет их свежесть.

В случае с арбузами сама доставка до двери является ключевым преимуществом. Правда, онлайн выбрать арбуз нужного веса можно далеко не везде, что, конечно, подходит не всем покупателям. Некоторые бренды уже работают над этим и дают пользователям выбрать арбуз нужного размера. Такая опция есть в Лавке: там можно выбрать плод от 2 до 12 килограмм.

Авторы Альбина Александрова