США вывели из-под антироссийских санкций пенсии
Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций трансакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, не находящимся на территории РФ. Ранее ограничения отменили для американских граждан.
Таким образом, разрешаются все операции, которые необходимы для обработки пенсий лицам из США, а также тем, кто не является гражданами США и не находится на территории РФ.
А ранее Евросоюз вывел из-под санкций сделки с некоторыми госпредприятиями России, касающиеся торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. А США разрешили проводить с Россией трансакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.
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