США вывели из-под антироссийских санкций пенсии

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций трансакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, не находящимся на территории РФ. Ранее ограничения отменили для американских граждан.

Таким образом, разрешаются все операции, которые необходимы для обработки пенсий лицам из США, а также тем, кто не является гражданами США и не находится на территории РФ.