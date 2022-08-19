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19 августа, 15:19

США вывели из-под антироссийских санкций пенсии

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций трансакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, не находящимся на территории РФ. Ранее ограничения отменили для американских граждан.

Таким образом, разрешаются все операции, которые необходимы для обработки пенсий лицам из США, а также тем, кто не является гражданами США и не находится на территории РФ.

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А ранее Евросоюз вывел из-под санкций сделки с некоторыми госпредприятиями России, касающиеся торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. А США разрешили проводить с Россией трансакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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