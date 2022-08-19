Мирей Матьё разоткровенничалась о встречах с Путиным

Известная французская певица Мирей Матьё неоднократно посещала Россию с гастролями и несколько раз публично признавалась в любви к русскому народу. А в интервью Nice Matin она рассказала, что во время каждого визита её лично принимал сам президент страны Владимир Путин. Артистка отметила, что их связывают особые отношения.

"Это личное… Мои отношения с ним (Путиным. — Прим. Лайфа) отличаются от отношений как просто с главой государства, поскольку он несколько раз меня лично принимал, когда я пела там", — сказала 76-летняя Матьё.

Она также подчеркнула, что россияне "на 100 процентов поддерживают своего президента, и это очень по-русски". По её мнению, этого не понять тем, кто плохо знает эту страну. Исполнительница также добавила, что Россия навсегда в её сердце.