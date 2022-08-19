Главного внештатного нарколога Минздрава Брюна задержали по делу о мошенничестве
В Москве по делу о мошенничестве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник агентства, сейчас медик находится на допросе, по итогам которого будет решаться вопрос о мере пресечения. По данным "Рен-ТВ", вместе с ним были задержаны ещё четыре человека. Их подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого Брюн с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний.
Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер Ленобласти Сергей Харлашкин арестован до 15 октября по делу о превышении полномочий. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.
ТАСС / Максим Григорьев