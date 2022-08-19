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19 августа, 16:03

В Эстонии хотят перезахоронить останки советских солдат из 22 могил

Комиссия по воинским захоронениям при Минобороны Эстонии сообщила о решении перенести 22 могилы советских солдат, об этом сообщил в пятницу портал гостелерадиовещания ERR. По мнению комиссии, захоронения находятся "в неподходящих местах".

"В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает комиссия. Перезахоронением могил занимается Эстонский военный музей", — уточнили в сообщении.

Директор музея Хеллар Лилл отметил, что неподходящими местами для могил считаются парки, зелёные зоны, городские скверы, густонаселённые районы и те районы, "где нецелесообразно захоронение человеческих останков". При этом в парке Раади в Тарту может находиться около 250 солдатских могил. Останки вместе с памятником планируют перенести на местное кладбище осенью.

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Обложка ©

Бронзовый солдат в Таллине © Wikimedia

Ирина Фальке

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