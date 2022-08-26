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26 августа, 02:52

В Зеленограде конфликт в кафе закончился стрельбой

В Зеленограде конфликт посетителей кафе закончился стрельбой. Случилось это в заведении общественного питания по адресу микрорайон № 6, корпус 617А.

Работа сотрудников полиции у здания кафе в Зеленограде, где была стрельба. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как видно на кадрах, которые публикует Лайф, сейчас в здании работают следователи. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал один человек — тело поместили в спецавтомобиль. Также есть пострадавшие. Причина конфликта и другие подробности произошедшего выясняются.

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной под Туапсе

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой и поножовщиной под Туапсе

А накануне, как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы пострадало семь человек. Несколько участников потасовки были доставлены для разбирательств в территориальный отдел.

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LiFE

Андрей Григорьев

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