В Зеленограде конфликт в кафе закончился стрельбой
В Зеленограде конфликт посетителей кафе закончился стрельбой. Случилось это в заведении общественного питания по адресу микрорайон № 6, корпус 617А.
Как видно на кадрах, которые публикует Лайф, сейчас в здании работают следователи. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал один человек — тело поместили в спецавтомобиль. Также есть пострадавшие. Причина конфликта и другие подробности произошедшего выясняются.
А накануне, как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы пострадало семь человек. Несколько участников потасовки были доставлены для разбирательств в территориальный отдел.
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