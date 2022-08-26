В Зеленограде конфликт в кафе закончился стрельбой

В Зеленограде конфликт посетителей кафе закончился стрельбой. Случилось это в заведении общественного питания по адресу микрорайон № 6, корпус 617А.

Работа сотрудников полиции у здания кафе в Зеленограде, где была стрельба. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Как видно на кадрах, которые публикует Лайф, сейчас в здании работают следователи. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал один человек — тело поместили в спецавтомобиль. Также есть пострадавшие. Причина конфликта и другие подробности произошедшего выясняются.