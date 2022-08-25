В массовой драке на севере Москвы пострадали семь человек

На 2-й Магистральной улице, которая находится на севере Москвы, произошла массовая драка. В ней пострадали и были госпитализированы семь человек. Об этом рассказали в столичном главке МВД.

Информация о драке поступила в полицию примерно в 21:30, туда сразу были отправлены сотрудники МВД. Несколько участников драки были доставлены для разбирательств в территориальный отдел.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, участники потасовки стреляли. Из какого оружия, выясняется. По предварительным данным, драка случилась из-за бытового конфликта.