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25 августа, 01:52

В массовой драке на севере Москвы пострадали семь человек

На 2-й Магистральной улице, которая находится на севере Москвы, произошла массовая драка. В ней пострадали и были госпитализированы семь человек. Об этом рассказали в столичном главке МВД.

Информация о драке поступила в полицию примерно в 21:30, туда сразу были отправлены сотрудники МВД. Несколько участников драки были доставлены для разбирательств в территориальный отдел.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, участники потасовки стреляли. Из какого оружия, выясняется. По предварительным данным, драка случилась из-за бытового конфликта.

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Ранее Лайф рассказывал, что на западе Москвы ссора между детьми переросла в драку взрослых. В результате двое мужчин оказались в отделе полиции.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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