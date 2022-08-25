Японские корпорации приняли условия России по "Сахалину-2"

Японская корпорация Mitsubishi решила не выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2". Она до конца месяца уведомит об этом оператора, сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на свои источники.

Аналогично намерена поступить и другая японская корпорация — Mitsui, также обладающая долей в проекте. По данным издания, получив от Mitsubishi и Mitsui уведомления, Россия должна за три дня вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.