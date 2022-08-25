Японские корпорации приняли условия России по "Сахалину-2"
Mitsubishi решила не выходить из "Сахалина-2"
Японская корпорация Mitsubishi решила не выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2". Она до конца месяца уведомит об этом оператора, сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на свои источники.
Аналогично намерена поступить и другая японская корпорация — Mitsui, также обладающая долей в проекте. По данным издания, получив от Mitsubishi и Mitsui уведомления, Россия должна за три дня вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.
Лайф рассказывал, что 30 июня президент Владимир Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере. В частности, они предусматривают передачу имущества Sakhalin Energy в собственность России. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности Sakhalin Energy. Японии предрекли экономические проблемы из-за этого указа. Как отмечало издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию. Однако затем стало известно, что японские компании начали заключать соглашения с новым оператором.
ТАСС / Петр Цырендоржиев