Вильфанд: В нескольких регионах уровень рек упал до опасных значений

В нескольких регионах России до опасно низкого упал уровень воды в реках. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это случилось в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае.

"Сейчас большая часть опасных гидрологических явлений связана с летней меженью (минимальный уровень воды. — Прим. Лайфа). В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки", — приводит ТАСС слова учёного.

Он отметил, что это мешает судоходству. Похожая ситуация сложилась в Дагестане, Хакасии, Красноярском крае.