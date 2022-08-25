"Будут огромные потери": В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона

Несмотря на громкие заявления, на самом деле украинское командование даже не обсуждает возможность атаки на Херсон, и дело в превосходстве российской артиллерии. Об этом заявил военнослужащий Вооружённых сил Украины изданию "Страна.ua".

"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — сказал собеседник газеты.

По поводу превосходства артиллерии он пояснил, что на один украинский снаряд российские военные отвечают 50 ударами. Вместе с этим позиции Армии РФ превращены в мощную эшелонированную оборону, что также помешает захвату Херсона.

"Если мы начнём, будут огромные потери в ВСУ", — сказал представитель ВСУ.