"Будут огромные потери": В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона
Боевик ВСУ: На самом деле на Украине атака на Херсон даже не обсуждается
Несмотря на громкие заявления, на самом деле украинское командование даже не обсуждает возможность атаки на Херсон, и дело в превосходстве российской артиллерии. Об этом заявил военнослужащий Вооружённых сил Украины изданию "Страна.ua".
"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — сказал собеседник газеты.
По поводу превосходства артиллерии он пояснил, что на один украинский снаряд российские военные отвечают 50 ударами. Вместе с этим позиции Армии РФ превращены в мощную эшелонированную оборону, что также помешает захвату Херсона.
"Если мы начнём, будут огромные потери в ВСУ", — сказал представитель ВСУ.
Как сообщал Лайф, ранее офис Зеленского раскрыл цель заявлений о контрнаступлении ВСУ на Херсон. На самом деле это является лишь частью информационно-психологической операции.
Flickr / ministryofdefenceua