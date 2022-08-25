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25 августа, 00:38

"Будут огромные потери": В ВСУ объяснили невозможность захвата Херсона

Боевик ВСУ: На самом деле на Украине атака на Херсон даже не обсуждается

Несмотря на громкие заявления, на самом деле украинское командование даже не обсуждает возможность атаки на Херсон, и дело в превосходстве российской артиллерии. Об этом заявил военнослужащий Вооружённых сил Украины изданию "Страна.ua".

"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", сказал собеседник газеты.

По поводу превосходства артиллерии он пояснил, что на один украинский снаряд российские военные отвечают 50 ударами. Вместе с этим позиции Армии РФ превращены в мощную эшелонированную оборону, что также помешает захвату Херсона.

"Если мы начнём, будут огромные потери в ВСУ", — сказал представитель ВСУ.

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Как сообщал Лайф, ранее офис Зеленского раскрыл цель заявлений о контрнаступлении ВСУ на Херсон. На самом деле это является лишь частью информационно-психологической операции.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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