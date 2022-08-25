Диетолог рассказал, сколько кукурузы есть безвредно

Варёная кукуруза содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Ещё одним из главных плюсов зёрен этого продукта является содержание пищевых волокон, или клетчатки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Он отметил, что кукуруза является той едой, которой не хватает современному человеку.

"Так называемые болезни цивилизации во многом появляются из-за небольшого содержания в пище клетчатки. Сердечно-сосудистая система, пищеварительная система, несомненно, нервная система подвержены определённому риску развития заболеваний при отсутствии полноценной клетчатки в рационе", — пояснил Бобровский в интервью радио Sputnik.

Однако врач предостерёг любителей кукурузы от её ежедневного употребления. Причиной такого ограничения специалист назвал высокую калорийность продута. Есть её в сезон можно только несколько раз в неделю. Порция взрослого человека — около 200 граммов или один початок. Если переесть — можно получить тяжесть в желудке, повышенное газообразование, несварение. А при регулярном превышении нормы может появиться избыточный вес, предупредил Бобровский. Диетолог не советует есть кукурузу, которая растет в полях: есть вероятность, что попадётся кормовой сорт.

"По внешнему виду только специалист может определить, что перед вами кормовой сорт и его лучше в пищу не употреблять. Как правило, кормовые сорта убирают гораздо раньше, не дожидаясь дозревания початков, но всё равно срывать кукурузу в поле не рекомендую, лучше покупать. По вкусовым и органолептическим свойствам пищевые сорта гораздо приятнее", — заключил диетолог.