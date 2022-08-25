Меньше трети стран – членов ООН поддержали антироссийское заявление

Антироссийское заявление по ситуации на Украине, озвученное накануне в штаб-квартире организации, поддержало меньше трети государств – членов ООН.

Подписи под заявлением поставили представители 54 стран, а в ООН входит 193 государства. Среди поддержавших документ — США, Британия, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.

Зачитал заявление постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица. В нём осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории. Подписавшиеся выступили за целостность Украины "в рамках её международно признанных границ". Москву призвали к немедленному прекращению боевых действий.