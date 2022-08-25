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Регион
Опубликовано 24 августа 2022, 23:46
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Меньше трети стран – членов ООН поддержали антироссийское заявление

Антироссийское заявление по ситуации на Украине, озвученное накануне в штаб-квартире организации, поддержало меньше трети государств – членов ООН.

Подписи под заявлением поставили представители 54 стран, а в ООН входит 193 государства. Среди поддержавших документ — США, Британия, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.

Зачитал заявление постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица. В нём осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории. Подписавшиеся выступили за целостность Украины "в рамках её международно признанных границ". Москву призвали к немедленному прекращению боевых действий.

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Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что специальная военная "Операция Z" на Украине идёт по намеченному плану. Россия замедлила наступление в рамках СВО, чтобы избежать жертв среди гражданских.

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Flickr / un_photo

Андрей Григорьев
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