Россия предложила способы расширить расчёты в тенге, драмах и сомах

Россия внесёт на обсуждение Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) проект постановления с рекомендациями по использованию национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседание совета состоится в Киргизии 25 и 26 августа. Как пишет РБК, с докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.

Издание сообщает, что в этом году доля национальных валют во взаимных расчётах государств ЕАЭС достигла 74%. Большая часть приходится на рубль. По данным Евразийской экономической комиссии, в прошлом году в нём проходило 71,5% операций, 26,2% — в долларах и евро, а среди валют других стран ЕАЭС — 1,4% в тенге и 0,2% в белорусских рублях.

Чтобы изменить ситуацию, Россия предлагает несколько шагов. Например, наладить взаимодействие национальных систем платёжных карт государств – членов ЕАЭС. Также нужно будет создать достаточную сеть корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах. А ещё среди прочего потребуется запустить обмен финансовой информацией без использования западной системы SWIFT.