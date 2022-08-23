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23 августа, 11:49

ВЭБ.РФ полностью перешёл на работу в рублях

Глава ВЭБ.РФ Шувалов сообщил Путину, что банк полностью перешёл на работу в рублях

Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что банк полностью перешёл на работу в рублях.

Шувалов доложил Путину о переходе ВЭБ.РФ на работу в рублях. Видео © Telegram-канал Кремля

"Мы часто обслуживали, особенно там, где это экспортно-импортная операция, в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран", — сказал Шувалов, уточнив, что операции по евро и доллару в настоящий момент не проводятся.

Глава госкорпорации также обратил внимание президента на непростые условия работы из-за масштабных санкций, введённых западными странами против банковского сектора России. Из-за этого пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами. Сейчас структура смогла построить взаимодействие с российскими, а также с некоторыми зарубежными банками, добавил Шувалов.

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ТАСС / Пименов Роман

Артур Лапсаков

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