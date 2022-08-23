НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 11:40

В Кабардино-Балкарии УАЗ упал в реку, водитель погиб

В Кабардино-Балкарии водитель УАЗа погиб после падения авто в реку. Об этом говорится в заявлении ГУ МЧС РФ по республике.

  • УАЗ, который опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
    УАЗ, который опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
  • УАЗ, который опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
    УАЗ, который опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
  • Место падения УАЗа в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
    Место падения УАЗа в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
  • Место ДТП, в ходе которого УАЗ опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE
    Место ДТП, в ходе которого УАЗ опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE

УАЗ, который опрокинулся в реку в Кабардино-Балкарии. Фото © LIFE

1 / 4

"Водитель УАЗа Hunter не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в пойму реки Баксан. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, пострадавших нет", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 9:50 (время совпадает с московским) 23 августа. Уточняется, что трагедия произошла на 69-м километре трассы ФАД А-158 между городом Тырныаузом и населённым пунктом Верхний Баксан.

На месте случившегося сейчас работают десять спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС РФ и следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По данным Лайфа, водителем УАЗа Hunter был 32-летний житель города Тырныауза. Как сообщают наши источники, мужчина был в автомобиле один, информация о пассажирке, появившаяся ранее в Сети, не подтвердилась.

Семнадцать человек пострадали при падении автобуса в кювет в Пензенской области

Семнадцать человек пострадали при падении автобуса в кювет в Пензенской области

Ранее Лайф писал, что в Докузпаринском районе Дагестана 11 августа автомобиль с туристами сорвался с обрыва. В результате случившегося погиб один человек, двое пострадали.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров