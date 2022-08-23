В Кабардино-Балкарии УАЗ упал в реку, водитель погиб

В Кабардино-Балкарии водитель УАЗа погиб после падения авто в реку. Об этом говорится в заявлении ГУ МЧС РФ по республике.









"Водитель УАЗа Hunter не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в пойму реки Баксан. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, пострадавших нет", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 9:50 (время совпадает с московским) 23 августа. Уточняется, что трагедия произошла на 69-м километре трассы ФАД А-158 между городом Тырныаузом и населённым пунктом Верхний Баксан.

На месте случившегося сейчас работают десять спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС РФ и следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По данным Лайфа, водителем УАЗа Hunter был 32-летний житель города Тырныауза. Как сообщают наши источники, мужчина был в автомобиле один, информация о пассажирке, появившаяся ранее в Сети, не подтвердилась.