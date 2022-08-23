МИД Латвии пригрозил депортацией протестующим у памятника освободителям Риги иностранцам

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что все иностранцы, которые будут замечены в несанкционированной деятельности во время демонтажа памятника освободителям Риги, будут депортированы. Об этом он написал в "Твиттере".

"Если какой-либо иностранец, независимо от госпринадлежности, будет уличён в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет выслан из страны", — заявил Ринкевич.

К тому же всех причастных к протестам около мемориала глава внешнеполитического ведомства пообещал внести в список нежелательных для Латвии лиц.