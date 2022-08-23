МИД Латвии пригрозил депортацией протестующим у памятника освободителям Риги иностранцам
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что все иностранцы, которые будут замечены в несанкционированной деятельности во время демонтажа памятника освободителям Риги, будут депортированы. Об этом он написал в "Твиттере".
"Если какой-либо иностранец, независимо от госпринадлежности, будет уличён в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет выслан из страны", — заявил Ринкевич.
К тому же всех причастных к протестам около мемориала глава внешнеполитического ведомства пообещал внести в список нежелательных для Латвии лиц.
Напомним, в латвийской столице во время митинга против сноса памятника освободителям Риги задержали семь человек, Лайф публиковал видео. Автор ролика обращает внимание на то, что всё это происходит в "демократической Латвии".
Twitter / @Daarzkopis