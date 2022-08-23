IT-эксперт: Сделка "Яндекса" и VK обеспечит потенциал для развития популярных сервисов

"Яндекс", Сбер и VK распределили активы в соответствии со своими стратегическими интересами и приоритетами. Так крупную IT-сделку прокомментировал в беседе с Лайфом директор Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин.

"Участвующие в сделке компании перераспределили активы в соответствии со своим позиционированием на рынке и реально выполняемыми функциями. Они передали направления тем, кто имеет больший опыт в работе по ним, что поможет как компаниям, так и самим сервисам", — считает IT-эксперт.

По словам специалиста, положительный эффект от этих изменений однозначно заметят и сами пользователи. Сагдатулин добавил, что смена собственников позволит сохранить популярные у многих россиян сервисы и обеспечит потенциал для их дальнейшего развития.