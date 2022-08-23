"Яндекс" и VK заключили крупнейшую сделку в российском IT и обменялись активами

"Яндекс" продаст новостной агрегатор и будет развивать ya.ru как новую главную страницу поисковой системы. Об этом сообщается на сайте компании.

"После закрытия сделки по продаже медийных активов — "Дзена" и "Новостей" — ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая "Личный кабинет" пользователя "Яндекс ID", — сказано в записи пресс-службы.

На ya.ru пользователям будет доступен универсальный поиск и голосовой помощник Алиса, указали в компании. Также в результате сделки "Яндекса" и VK последняя получит платформы "Дзен" и "Новости", а вот сервис Delivery Club будет передан "Яндексу". Так, бывшая главная страница "Яндекса" перейдёт "Дзену", а сам сервис перейдёт под управление VK. Авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации контента всех существующих жанров и форматов: от текстовых публикаций до длинных видеороликов.

Закрыть сделку стороны планируют до конца года после получения одобрений от регуляторов. Ожидается, что она станет одной из крупнейших по масштабам в российской IT-сфере. После закрытия сделки VK закрепит лидерство и станет самой большой по объёму аудитории интернет-компанией в стране.