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23 августа, 08:50

"Яндекс" и VK заключили крупнейшую сделку в российском IT и обменялись активами

VK купила у "Яндекса" сервисы "Новости" и "Дзен"

"Яндекс" продаст новостной агрегатор и будет развивать ya.ru как новую главную страницу поисковой системы. Об этом сообщается на сайте компании.

"После закрытия сделки по продаже медийных активов — "Дзена" и "Новостей" — ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая "Личный кабинет" пользователя "Яндекс ID", — сказано в записи пресс-службы.

На ya.ru пользователям будет доступен универсальный поиск и голосовой помощник Алиса, указали в компании. Также в результате сделки "Яндекса" и VK последняя получит платформы "Дзен" и "Новости", а вот сервис Delivery Club будет передан "Яндексу". Так, бывшая главная страница "Яндекса" перейдёт "Дзену", а сам сервис перейдёт под управление VK. Авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации контента всех существующих жанров и форматов: от текстовых публикаций до длинных видеороликов.

Роботы Яндекса избавят сотрудников складов от рутины

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Закрыть сделку стороны планируют до конца года после получения одобрений от регуляторов. Ожидается, что она станет одной из крупнейших по масштабам в российской IT-сфере. После закрытия сделки VK закрепит лидерство и станет самой большой по объёму аудитории интернет-компанией в стране.

Ранее Лайф рассказывал, что компания VK запустила приложение для профориентации школьников. Уже доступно шесть специальностей: дизайнер интерфейсов, модератор контента, менеджер проектов, специалист по кибербезопасности, IT-рекрутер и дата-аналитик.

Обложка ©

АГН "Москва" / Игорь Иванко

Артур Лапсаков

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