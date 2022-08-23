Самый быстрый человек планеты решил запатентовать свою фирменную позу

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт решил зарегистрировать в качестве товарного знака свою фирменную позу для празднования побед. Соответствующие данные появились в базе данных ведомства по патентам и товарным знакам США.

Изображение спортсмен хочет использовать на предметах одежды, обуви и украшениях. Появиться оно может и на различных барах и ресторанах. Сам знак представляет собой изображение фирменной позы в чёрном цвете на белом фоне.