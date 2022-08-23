Танк Т-34 и другие советские военные памятники в Нарве перейдут на баланс Эстонии

Танк Т-34 в Нарве, как и другие советские военные памятники, перейдёт в собственность государства, сообщает Правительство Эстонии. Храниться они будут в Эстонском военном музее.

"Правительство дало согласие Департаменту полиции и пограничной охраны на передачу нарвского танка и частей других военных памятников в государственную собственность", — сказано в сообщении.

Распорядителем имущества назначено Министерство обороны страны, добавили в кабмине. Речь идёт о снятой с обелиска Красной армии в Нарвском замковом парке красной звезде, двух мемориальных досках, металлическом панно, снятом с монумента "Три штыка", красной звезде и памятной табличке, снятых с братской могилы погибших во Второй мировой войне на территории между рекой Нарва и бастионом Виктория, а также якоре и памятном камне, снятых с памятника советскому десанту в Мерикюле.