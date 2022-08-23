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23 августа, 08:22

В Риге начался снос памятника советским воинам

В Риге начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков

В столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы. Об этом сообщил портал Delfi.

Снос памятника советским воинам в Риге. Видео © Twitter / Enrico Farabollini

"Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. <...> Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы", — говорится в сообщении.

При этом во избежание новых протестов по поводу сноса монумента на месте дежурят отряды полиции.

Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника освободителям Риги

Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника освободителям Риги

Напомним, ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это значило, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.

Обложка ©

Twitter / Andreï VAITOVICH

Григорий Воронцов

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