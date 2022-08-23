В Риге начался снос памятника советским воинам
В Риге начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков
В столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы. Об этом сообщил портал Delfi.
Снос памятника советским воинам в Риге. Видео © Twitter / Enrico Farabollini
"Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. <...> Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы", — говорится в сообщении.
При этом во избежание новых протестов по поводу сноса монумента на месте дежурят отряды полиции.
Напомним, ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это значило, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
Twitter / Andreï VAITOVICH