В Риге начался снос памятника советским воинам

В столице Латвии начался демонтаж памятника освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в рижском парке Победы. Об этом сообщил портал Delfi.

Снос памятника советским воинам в Риге. Видео © Twitter / Enrico Farabollini

"Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. <...> Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы", — говорится в сообщении.