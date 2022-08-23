Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника освободителям Риги
Не менее шести человек были задержаны полицейскими в Риге на акции против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает Delfi.
"На территории собралось около 50 человек. Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает лозунг "Фашизм не пройдёт". У некоторых в руках были красные цветы. Также на месте событий появились несколько молодых людей с латвийскими флагами. Противники сноса памятника ведут с этими молодыми людьми активные и порой нецензурные дискуссии", — передаёт репортёр издания.
На месте активно работает полиция, в том числе служащие батальона специальных операций. Присутствующих неоднократно просили разойтись и разгоняли, задержано не менее шести человек.
Ранее парламент Латвии в окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это значило, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
ТАСС / Таисия Воронцова