Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника освободителям Риги

Не менее шести человек были задержаны полицейскими в Риге на акции против сноса памятника освободителям Риги. Об этом сообщает Delfi.

"На территории собралось около 50 человек. Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает лозунг "Фашизм не пройдёт". У некоторых в руках были красные цветы. Также на месте событий появились несколько молодых людей с латвийскими флагами. Противники сноса памятника ведут с этими молодыми людьми активные и порой нецензурные дискуссии", — передаёт репортёр издания.