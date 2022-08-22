В Петербурге появится новый сорт сирени — "Ангел-хранитель"

Епископ Кронштадтский, наместник Александро-Невской лавры Назарий в честь 70-летия получил уникальный подарок: сертификат и фото нового сорта сирени — "Ангел-хранитель". Его вывели учёные творческой селекционной группы "Русская сирень", сообщает газета "Петербургский дневник".

Специалистам удалось создать целую серию ленинградских сортов, которые имеют отсылку к событиям и людям Северной столицы: "Дорога жизни", "Ленинградская симфония", "Александр Невский", "Эрмитаж", "Александр Блок", "Николай Гумилёв".

"В этом году основным поводом для создания нового сорта послужил юбилей владыки Назария. Он самый "сиреневый" священник из всех, кого мы знаем, и давно поддерживает эту тему. Так, благодаря ему появился первый на Северо-Западе сирингарий. Мы решили отметить его работу и вывести именную сирень. Но епископ — человек не светский, называть сирень его именем нельзя, поэтому мы решили дать духовное имя сирени", — рассказал руководитель творческой селекционной группы "Русская сирень" Сергей Аладин.

Новый сорт — "Ангел-хранитель" — получил такое название благодаря дружбе России с Сербией. В 2014 году в честь юбилея освобождения Белграда от немецких захватчиков туда пригласили российскую делегацию во главе с президентом Владимиром Путиным. В её состав вошли и представители творческой селекционной группы "Русская сирень". Сербы высоко оценили работу россиян по созданию новых сортов растения с привязкой к балканской стране. Благодаря российским селекционерам мир увидел сирень с именами "Елена Анжуйская", "Радмила" и "Голубка Теслы".

"В Сербии живёт Радмила Тонкович — лётчик-испытатель, журналист, кавалер почётного золотого знака пилота ВВС и ПВО Армии Сербии. Она написала книгу "Небесные героини мира", в которой рассказала о лётчицах, которые внесли свой вклад в развитие авиации, туда вошли также биографии 313 российских и советских женщин-авиаторов... В честь этой женщины мы когда-то вырастили новый сорт сирени — "Радмила" — и подарили ей", — сказал Аладин.

Когда члены селекционной группы приехали в Белград вместе с делегацией, получили от Тонкович и создателя проекта "Сербия, страна сирени" Весны де Винча художественные копии всемирно известных фресок, находящихся под охраной ЮНЕСКО, — "Белый ангел" и "Голубой ангел". Селекционеры подумали и решили, что на земле должен появиться третий ангел. Епископ Назарий поддержал идею.

"В Сербии есть всемирно известные "Белый ангел" и "Голубой ангел". Думаю, что имеет право быть и этот, нежно-розовый ангел. Он похож на утреннюю зарю! А почему ангел-хранитель не может таким быть? Он "встаёт" очень рано на стражу нас с вами, поэтому и похож на зарю!" — написал священнослужитель.

На суд общественности новый сорт представят только через несколько лет. Однако уже сейчас "ангелу-хранителю" пророчат большое будущее и обещают, что высадят его во всех храмах страны.