Госдеп США выступил с безоговорочным осуждением убийства Дарьи Дугиной
США безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, в какой бы стране они ни происходили. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российского журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, чей автомобиль был взорван в Подмосковье.
"Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве. Этот принцип применим во всём мире", — подчеркнул Прайс.
Пресс-секретарь Госдепа добавил, что у него нет сомнений в расследовании этого российской стороной. Он также отметил, что не сомневается, что россияне сделают определённые выводы.
Ранее, напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной.
В ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.
ТАСС / Михаил Терещенко