Госдеп США выступил с безоговорочным осуждением убийства Дарьи Дугиной

США безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, в какой бы стране они ни происходили. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российского журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, чей автомобиль был взорван в Подмосковье.

"Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве. Этот принцип применим во всём мире", — подчеркнул Прайс.

Пресс-секретарь Госдепа добавил, что у него нет сомнений в расследовании этого российской стороной. Он также отметил, что не сомневается, что россияне сделают определённые выводы.