Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа
Дарья Дугина. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z
Россия поднимет тему убийства журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи на заседании Совбеза ООН 23 августа. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Конечно, мы об этом скажем. Мы завтра созываем заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации", — сообщил дипломат ТАСС.
По словам Небензи, убийство Дугиной демонстрирует характер украинского государства, связь Киева с диверсантами очевидна.
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Опубликовано видео того, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после покушения.