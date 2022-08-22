Небензя: Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа

Россия поднимет тему убийства журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи на заседании Совбеза ООН 23 августа . Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Конечно, мы об этом скажем. Мы завтра созываем заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации", — сообщил дипломат ТАСС.