Хоры из РФ, Запорожья и ЛНР вместе спели гимн России в честь Дня флага

Хоры со всей России, а также из освобождённых частей Запорожья и Луганской Народной Республики объединились в одном видеоролике, чтобы вместе исполнить гимн России. Акция посвящена Дню государственного флага.

В акции приняло участие свыше 12 тысяч человек. Творческие коллективы записали свои варианты исполнения гимна на фоне исторических мест и живописных уголков и выложили видео в Сеть. Из них впоследствии был смонтирован масштабный видеоролик. В нём представлены хоры из Москвы, Дагестана, Нижегородской, Калининградской, Тульской, Костромской, Новгородской, Калужской, Владимирской, Ростовской областей, Татарстана, Крыма, Тувы, Якутии и других регионов РФ.