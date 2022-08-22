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22 августа, 16:35

Хоры из РФ, Запорожья и ЛНР вместе спели гимн России в честь Дня флага

<p>Хор из Республики Татарстан во время исполнения гимна России. Фото © Лайф</p>

Хор из Республики Татарстан во время исполнения гимна России. Фото © Лайф

Хоры со всей России, а также из освобождённых частей Запорожья и Луганской Народной Республики объединились в одном видеоролике, чтобы вместе исполнить гимн России. Акция посвящена Дню государственного флага.

Гимн России в исполнении хоровых коллективов РФ, Запорожья и ЛНР. Видео предоставлено Лайфу

В акции приняло участие свыше 12 тысяч человек. Творческие коллективы записали свои варианты исполнения гимна на фоне исторических мест и живописных уголков и выложили видео в Сеть. Из них впоследствии был смонтирован масштабный видеоролик. В нём представлены хоры из Москвы, Дагестана, Нижегородской, Калининградской, Тульской, Костромской, Новгородской, Калужской, Владимирской, Ростовской областей, Татарстана, Крыма, Тувы, Якутии и других регионов РФ.

Российский триколор в честь Дня флага развернули в центре Буэнос-Айреса

Российский триколор в честь Дня флага развернули в центре Буэнос-Айреса

Сегодня все регионы страны поддержали памятные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага РФ. В Москве сотни автомобилей вышли на автопробег в честь праздника, а жители Норильска совместно с представителями "Молодой гвардии Единой России" собственноручно сшили российский флаг размером 22 на 14 метров. Кроме того, жители Казани создали флаг России из собственных селфи.

Анатолий Симоненко
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