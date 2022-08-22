Эрдоган назвал своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своей целью организовать переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис", — отметил Эрдоган в ходе обращения к нации.