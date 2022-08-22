Эрдоган назвал своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своей целью организовать переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис", — отметил Эрдоган в ходе обращения к нации.
Напомним, 5 августа президент Турции встретился в Сочи с российским коллегой, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток". Кроме того, Эрдоган предложил президенту РФ провести встречу с Зеленским. А 19 августа турецкий лидер встретился с украинским коллегой и озвучил ему то же предложение.
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